«Хорошо, что у нас его раскусили»: Мостовой высказался о продлении Слуцким контракта с китайским клубом
Мостовой высказался о продлении Слуцким контракта с «Шанхай Шэньхуа»
Фото: [ФК «Рубин»]
Бывший футболист сборной России Александр Мостовой прокомментировал РИА Новости продление контракта китайским клубом «Шанхай Шэньхуа» с российским специалистом Леонидом Слуцким.
Накануне стало известно, что Слуцкий подписал соглашение с «Шанхаем» до 2027 года. Мостовой в очередной раз удивился тому, что на тренерскую работу назначают «нефутбольного человека».
Он заявил, что Слуцкий случайно попал в футбол и за счет «футбольных людей» устраивает себе жизнь.
«Хорошо, что у нас его раскусили хоть, что здесь он не подписывает ничего. Уже хорошо. А в Китае пускай что хочет, то и делает. Правда, он и так здесь себе жизнь устроил. Только вдумайтесь, люди, которые не играют в футбол, за счет футбола устраивают себе жизнь — маразм какой-то!» — возмутился Мостовой.
Слуцкий возглавил «Шанхай Шэньхуа» в январе 2024 года, выиграл с клубом два Суперкубка Китая и завоевал серебро чемпионата страны. В нынешнем сезоне клуб российского специалиста делит лидерство в чемпионате Китая.
В России Слуцкий работал в «Уралане», «Москве», «Крыльях Советов», ЦСКА и «Рубине», а также возглавлял национальную сборную. С армейцами тренер трижды становился чемпионом России и дважды выиграл Кубок страны.