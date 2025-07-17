«Хорошо, что у нас его раскусили»: Мостовой высказался о продлении Слуцким контракта с китайским клубом

Накануне стало известно, что Слуцкий подписал соглашение с «Шанхаем» до 2027 года. Мостовой в очередной раз удивился тому, что на тренерскую работу назначают «нефутбольного человека».

Он заявил, что Слуцкий случайно попал в футбол и за счет «футбольных людей» устраивает себе жизнь.

«Хорошо, что у нас его раскусили хоть, что здесь он не подписывает ничего. Уже хорошо. А в Китае пускай что хочет, то и делает. Правда, он и так здесь себе жизнь устроил. Только вдумайтесь, люди, которые не играют в футбол, за счет футбола устраивают себе жизнь — маразм какой-то!» — возмутился Мостовой.

Слуцкий возглавил «Шанхай Шэньхуа» в январе 2024 года, выиграл с клубом два Суперкубка Китая и завоевал серебро чемпионата страны. В нынешнем сезоне клуб российского специалиста делит лидерство в чемпионате Китая.

В России Слуцкий работал в «Уралане», «Москве», «Крыльях Советов», ЦСКА и «Рубине», а также возглавлял национальную сборную. С армейцами тренер трижды становился чемпионом России и дважды выиграл Кубок страны.