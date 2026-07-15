Известную итальянскую актрису Орнеллу Мути раскритиковали в интернете за ее теплое отношение к России. Звезда кинематографа никогда не скрывала симпатий к нашей стране и ее культуре. Она регулярно приезжает в Россию, а недавно побывала на благотворительном ужине, на котором присутствовал Владимир Путин. Это вызвало негативную реакцию со стороны иностранных пользователей, которые осудили актрису за такие связи.

Однако дочь Орнеллы Мути, Найке Ривелли, не стала молчать и решила дать отпор критикам, сообщает The Voice. В своем блоге она эмоционально заявила, что они с матерью всегда будут ездить в Россию, потому что там живут их родственники.

«Мы с мамой всегда будем ездить в Россию, потому что у нас там есть родственники, понятно? А русские — замечательные люди, и мы наполовину русские, поэтому мы ездим и всегда будем ездить в нашу дорогую, любимую Россию!», — отметила дочь актрисы.

Она также обратила внимание, что на том же благотворительном мероприятии присутствовали и другие голливудские звезды, включая Шэрон Стоун и Монику Беллуччи, но критикуют почему-то только ее мать.

Сама Орнелла Мути имеет глубокие корни, связанные с Россией. Ее предки покинули страну после революции. Дедушка актрисы работал медиком, а бабушка была пианисткой. Два года назад Орнелла приезжала в Санкт-Петербург, где во время прогулки едва не пострадала от лихача на самокате.

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