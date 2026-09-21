Дворы, детские площадки и подъезды: как прошел обход Павшинской поймы в Красногорске

В Красногорске продолжается практика выездных проверок территорий. На этот раз объектом внимания стала Павшинская пойма. Обход провела заместитель главы городского округа Елена Горшкова, к ней присоединились сотрудники профильных служб.

Маршрут пролег через дворы и жилые дома, расположенные на Подмосковном, Павшинском и Ильинском бульварах. Вместе с представителями управляющих организаций участники оценили, как содержатся придомовые территории, детские площадки и подъезды.

«Замечаний к работе управляющих компаний на этих адресах минимум. Дворы чистые, детские площадки содержатся в нормативном состоянии. Особенно приятно видеть инициативы, которые делают наши дома уютнее — например, цветущие подъезды», — отметила Елена Горшкова.

Отдельно в ходе проверки были обозначены участки пешеходных коммуникаций, которые, по мнению проверяющих, требуют дополнительного вмешательства. Поскольку работы на этих объектах выполнялись в прошлом году, запланированные мероприятия предстоит провести в рамках гарантийных обязательств подрядчика.

Найти такие проблемные точки во многом помогают обращения от самих горожан. Жители могут направлять их в чат главы городского округа Красногорск Дмитрия Владимировича Волкова. Это один из каналов связи по вопросам работы городских служб. Каждое поступившее сообщение получает дальнейший ход — его передают профильным специалистам.