В Подмосковье возбудили уголовное дело о порче земли с причинением ущерба на ₽8,5 млн

Межрайонная природоохранная прокуратура Московской области провела проверку соблюдения требований природоохранного законодательства, по материалам которой было возбуждено уголовное дело о порче земли с причинением ущерба в размере более 8,5 млн рублей. Об этом сообщает Прокуратура Московской области.

По данным ведомства, до сентября 2025 года на территории земельного участка в Одинцово были размещены отходы производства и потребления, площадь земли превысила 1,6 тыс. кв. м. В результате противоправных действий окружающей среде причинен ущерб на сумму более 8,5 млн рублей.

Материалы прокурорской проверки направили в орган дознания, по результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 254 УК РФ (порча земли).

Ранее сообщалось, что в Подмосковье за семь месяцев зафиксировали более 36,7 тыс. преступлений.