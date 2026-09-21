В российском шоу‑бизнесе теории заговора давно стали частью медийного фона — особенно популярны версии о причастности звезд к оккультным сообществам и тайным обществам вроде иллюминатов. В прицеле конспирологов нередко оказывается Ольга Бузова: ее сценические жесты регулярно трактуют как «тайные знаки». Но насколько эти домыслы имеют под собой реальную почву, разбиралась Общественная Служба Новостей — и нашла вполне приземленное объяснение.

По мнению музыкального продюсера Иосифа Пригожина, мода на «загадочные символы» пришла в отечественную индустрию из западной поп‑культуры. Там демонстрация условных знаков — вроде «всевидящего ока» (закрытый один глаз) или сложенных в пирамиду пальцев — давно стала узнаваемым визуальным кодом. Российские артисты, по словам эксперта, переняли эту эстетику, но не ради участия в каких‑либо тайных структурах, а исключительно как инструмент привлечения внимания.

Пригожин убежден, что ни о какой реальной принадлежности к сектам или закрытым сообществам речи не идет. Специфические жесты — это элемент самопиара: артисты прекрасно понимают, что любая неоднозначность моментально запускает волну обсуждений. Конспирологи, пресса, фанаты и просто любопытные зрители начинают активно интерпретировать каждый жест, множа упоминания и охваты. А для артиста рост внимания напрямую конвертируется в коммерческую выгоду: повышается стоимость концертов, растет число рекламных предложений, укрепляется медийный вес.

Продюсер подчеркнул, что «тайная символика» работает как продуманный маркетинговый ход. Вместо мистики за этими образами стоит вполне прагматичная логика шоу‑бизнеса: чем больше шума вокруг персоны, тем выше ее рыночная ценность. И в этом смысле конспирологические теории, какими бы фантастическими они ни казались, сами становятся ресурсом — бесплатным и очень эффективным способом оставаться на слуху.

Ранее он раскрыл схему раскрутки концерта Дмитриенко.