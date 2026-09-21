Вместе с жителями: Роман Сороконенко проверил дворы на улицах Кирова и Карбышева в Красногорске
Фото: [пресс-служба администрации городского округа Красногорск]
В городском округе Красногорск прошел обход дворов на улицах Кирова и Карбышева. Его провел заместитель главы округа Роман Сороконенко — вместе с местными жителями и представителями профильных служб.
Основное внимание уделили содержанию домов и прилегающих территорий по адресам: Кирова, 26, 28 и 30, а также Карбышева, 11, 13 и 15. Участники проверили состояние подъездов и подвалов, дворовых пространств и ход текущих ремонтных работ.
Отдельным пунктом стало обсуждение капитального ремонта дома №30 на улице Кирова. Вместе с активными жителями оценили, как продвигается обновление электрооборудования. Сейчас там меняют щиты и другие элементы системы электроснабжения.
По результатам обхода обозначили места, которые требуют дополнительного внимания. Среди них — отдельные участки в подъездах и во дворах, а также восстановление благоустройства после работ на газовых сетях.
К проверке присоединились представители управляющей компании, территориального отдела и МБУ «КГС». Все поднятые вопросы распределили между ответственными службами и поставили на контроль.