В Мытищах задержали пособника мошенников, которые похитили у пенсионерки более ₽1 млн

В Мытищах задержали курьера телефонных мошенников, которые похитили у пенсионерки около ₽1,2 млн. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

В полицию обратилась местная жительница в возрасте 82 лет. Женщина рассказала, что ей позвонили неизвестные, которые представились сотрудниками правоохранительных органов. Потерпевшую убедили в том, что ее деньги могут похитить и для защиты необходимо перевести их на «безопасный счет».

В результате женщина передала курьеру мошенников ₽1,2 млн. После этого поняла, что стала жертвой обмана.

Полицейские задержали 51-летнего жителя Москвы, который исполнял роль курьера. На него заведено уголовное дело. Сейчас он под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

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