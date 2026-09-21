50-летняя Волочкова сделала шпагат прямо в окне

50-летняя российская балерина Анастасия Волочкова продемонстрировала фирменный шпагат, стоя в открытом окне здания в центре Москвы, сообщил VOICE. Кадры с вечеринки появились в соцсетях.

Артистка была специальной гостьей тематической вечеринки, стилизованной под техасский рейв. Волочкова появилась перед публикой в широкополой шляпе, золотистом мини и белой рубашке с бахромой. В какой-то момент она забралась в оконную раму и, держась за нее руками, практически вертикально подняла ногу. Гости снимали происходящее на телефоны.

Выступление на этом не закончилось: Волочкова вместе с диджеем Никитой Никитиным вышла к фанатам в столичном клубе на Яузе. Возле диджейского пульта она вновь продемонстрировала шпагат. После этого Анастасия станцевала вместе с музыкантом.

Поклонники по-разному отреагировали на выходку артистки: одни восхитились смелостью и открытостью, другие, напротив, раскритиковали Волочкову из-за неуместного поведения.

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