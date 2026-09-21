В Талдоме задержали мужчину, совершившего серию краж

Житель Талдома был задержан за совершение серии краж. Сумма причиненного ущерба составила ₽90 тыс., сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

В полицию обратился местный житель, который сообщил, что у него из гаража похитили велосипед и автомобильные запчасти. По данному факту было возбуждено дело.

Подозреваемого задержали. Им оказался местный житель. Злоумышленник проник в гараж, спилив навесной замок, и похитил имущество. Также выяснилось, что ранее он совершил кражу мотоскутера за ₽50 тыс.

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