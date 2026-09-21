«Может быть ребенок в беде?»: яблоки с детскими рисунками падали с балкона в Жуковском

Жители Жуковского обсуждают странный случай, произошедший во дворе дома № 4 на улице Гагарина. С балкона одного из этажей летели яблоки — и не простые, а с вложенными внутрь детскими рисунками. Очевидцы засняли происходящее, и фотографии разошлись по городским пабликам в социальных сетях, сообщил REGIONS.

Судя по рассказам прохожих, фрукты приземлялись на газон неподалеку от того места, где ходят пешеходы. На кадрах, попавших в сеть, различимы несколько яблок и разлетевшиеся по траве бумажные листы. Почему ребенок выбрасывал яблоки на улицу и в курсе ли этого родители — на данный момент неизвестно.

Именно рисунки внутри фруктов натолкнули часть комментаторов на мысль, что здесь не обошлось простой детской забавой. В соцсетях стали высказывать догадки: не пытается ли ребенок таким способом привлечь внимание, а может, и вовсе посылает окружающим сигнал о помощи. Впрочем, никаких доказательств в пользу этой версии нет.

«А никто не додумался вызвать полицию? Может быть ребенок в беде?» — предположил один из пользователей.

Нашлись и те, кто расценил поступок как угрозу для прохожих. Они призвали родителей обратить внимание на поведение ребенка.

Ранее сообщалось, что в Балашихе на заборе заметили детскую надпись «Мама, папа, вернитесь».