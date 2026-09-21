Участник СВО из Камеруна Родригес принял православие с именем Давид в Подмосковье

Боец специальной военной операции Омар Родригес, входящий в Чеховскую Ассоциацию ветеранов СВО, принял решение о переходе в православную веру. Перед этим шагом он встретился для личной беседы с отцом Сергием — настоятелем Вознесенской Давидовой пустыни и благочинным церквей Чеховского округа, сообщил REGIONS.

Омар Родригес имеет гражданство Камеруна. Он принимал участие в специальной военной операции, выступая на стороне России. В боевых условиях он известен под позывным Снежок.

Начиная с декабря 2025 года боец занимается оформлением российского гражданства. Причина в том, что без этого документа он не может трудоустроиться на стабильную работу. На данном этапе поддержку Омару оказывают в местной ассоциации ветеранов СВО.

Прежде чем принять веру, Омар Родригес встретился с отцом Сергием для личного разговора. Священник не просто выслушал бойца — он оказал ему поддержку и помог осмыслить, в чем суть веры, зачем она человеку и как преображает его жизнь.

Церковным именем для себя Родригес избрал Давид. В Ассоциации ветеранов СВО обратили внимание: когда через испытания и потери проходит боец, смена веры превращается для него в решение души, которое принимается по зову сердца.

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