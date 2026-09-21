Спасатели в Коломне за сутки вывели из леса трех женщин, которые пошли за грибами и заблудились

Специалисты ГКУ МО «Мособлпожспас» в Коломне за сутки вывели из леса сразу трех женщин, которые пошли за грибами и заблудились. Инциденты произошли в лесных массивах возле деревни Сенцово и села Октябрьское.

В Сенцово за грибами отправились муж и жена. В лесу они разделились. Набрав полную корзину, мужчина вышел на полянку, где оставил автомобиль. Не обнаружив жену, он отправился ее искать, а затем вызвал спасателей. Прибывшие на место специалисты нашли заблудившую за полтора часа. Медицинская помощь женщине не потребовалась.

В этот же день в лесу недалеко от села Октябрьское заблудились две жительницы. На их поиски ушло около двух с половиной часов. Помощь медиков им не потребовалась.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность программы по восстановлению лесов в Подмосковье.