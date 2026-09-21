Новые штаммы гриппа: вирусолог раскрыла, почему нужна обновленная вакцина

В России растет заболеваемость новыми подвариантами гриппа — их антигенная структура заметно отличается от прошлогодних штаммов, а потому прежний иммунитет к ним работает хуже. Об этом в беседе с Общественной Службой Новостей рассказала доктор медицинских наук, врач‑инфекционист и вирусолог Елена Малинникова. Чтобы подготовиться к эпидсезону, сейчас особенно важно вакцинироваться: даже если человек прививался совсем недавно, старая вакцина не обеспечит надежной защиты от новых вариантов вируса.

Что изменилось в вирусе

Речь в первую очередь идет о вирусе гриппа H3N2 — он циркулирует с 1968 года, но из‑за антигенного дрейфа (то есть постоянных точечных мутаций) каждый год становится все менее похожим на прежние версии. Сейчас появились новые подварианты, относящиеся к отдельной субкладе — по сути, это «новая веточка» эволюции вируса. У большинства людей нет достаточного иммунного ответа именно на эти штаммы, поэтому риск заражения и тяжелого течения болезни повышается. Мониторинг за вирусами ведется постоянно через референсные и национальные центры — Россия участвует в глобальной системе наблюдения, благодаря чему специалисты вовремя видят изменения и могут реагировать.

Какой стала новая вакцина

Состав вакцины обновили по рекомендации ВОЗ для северного полушария. Сейчас это трехвалентная вакцина: в нее включили антигены трех актуальных штаммов:

H3N2 («Дарвин») — активно циркулирует с 2025 года;

H1N1 («Миссури») — тоже появился в 2025 году;

вирус гриппа B линии «Виктория» — новый представитель этой линии.

При этом из состава убрали антиген от одного из вариантов вируса гриппа B, который с 2020 года уже не циркулирует. По словам эксперта, нынешний состав максимально соответствует антигенной структуре новых подвариантов, по которым ожидается рост заболеваемости.

Кому и зачем прививаться

Малинникова подчеркивает: вакцинироваться нужно всем, чтобы сформировать достаточную иммунную прослойку в популяции — целевой показатель составляет 75% населения. Это поможет сдержать распространение вируса и не допустить масштабной эпидемии.

Отдельно врач призывает прививаться от пневмококковой инфекции. Сочетание гриппа и пневмококка значительно повышает риск тяжелого течения и летального исхода для групп риска: пожилых людей, пациентов с хроническими заболеваниями, беременных и детей. Поэтому в текущей ситуации целесообразно сделать обе прививки — от гриппа и от пневмококка.

Где и как идет вакцинация

Сейчас новую вакцину активно поставляют в регионы, откуда, предположительно, приходят новые варианты вирусов: на Дальний Восток, в Сибирь, на Кавказ и в новые регионы на юге страны. Позже прививки станут доступны по всей России.

Про другие респираторные вирусы

По наблюдениям эксперта, после пандемии коронавирус стал менее опасным и сейчас не имеет потенциала вызывать тяжелые волны заболеваний — у вирусов есть своя цикличность, и сейчас ковид «утихомирился». Тем не менее растет заболеваемость и другими респираторными инфекциями: РС‑вирусом, метапневмовирусом, риновирусом и т. д. Но наибольшие опасения сегодня вызывает именно грипп.

Прогноз и роль вакцинации

Вирусолог уверена: пандемия гриппа рано или поздно случится — ученые давно к этому готовятся. Насколько она будет масштабной и тяжелой, во многом зависит от уровня коллективного иммунитета. Вирус постоянно мутирует и в каком‑то смысле всегда «обгоняет» человечество, но вакцинация дает важную фору: она сдерживает скорость распространения и снижает тяжесть течения. По словам Малинниковой, прививка — это единственная эффективная защита, которая помогает выстраивать оборону и минимизировать последствия возможной пандемии.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье от гриппа привились почти 126 тыс. жителей.