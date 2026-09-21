«Он говорит по шаблону»: критик рассказал о новом ведущем «За гранью»

Музыкальный критик Сергей Соседов не скрывает своего отношения к переменам в шоу «За гранью»: в разговоре с Общественной Службой Новостей он откровенно раскритиковал замену себя на актера Тимура Еремеева и заявил, что ни при каких обстоятельствах не вернется в проект. По словам Соседова, в период его работы программа была куда более содержательной и зрелищной — в эфире поднимали непростые социальные темы и реально помогали людям из разных регионов страны.

Ключевая претензия критика связана с характером подачи материала. Соседов подчеркивает, что всегда открыто высказывал собственное мнение — и именно это порой не устраивало руководство. В лице Еремеева, по его оценке, канал получил «удобного» ведущего: тот говорит по сценарию и по шаблону, не выходя за рамки утвержденного текста. При этом Соседов не ставит под сомнение актерские способности Еремеева, но считает, что одного этого недостаточно для роли телеведущего в остросоциальном проекте. Для такой передачи, по мнению критика, нужна не просто «говорящая голова», а человек, способный на самостоятельную позицию и эмоциональную вовлеченность.

По его словам, последствия такой смены формата могут быть двоякими: с одной стороны, предсказуемая подача по сценарию снижает риски для продюсеров и упрощает производство — ведущий не отклоняется от концепции, не создает спорных ситуаций и не вступает в конфликты с редакцией, а с другой — проект может потерять ту самую остроту и индивидуальность, которая раньше цепляла зрителя. Если ведущий не проявляет собственной позиции, передача рискует превратиться в типовой контент без узнаваемого лица и искреннего отношения к героям.

Ранее он раскритиковал исполнение Пугачевой под аккомпанемент Паулса.