Доступ к президенту за $100 тысяч: в Польше вспыхнул скандал

Личные встречи с президентом Польши Каролем Навроцким продают на международных мероприятиях за $100 тыс. Об этом сообщает Newsweek.

Польские журналисты из Newsweek и Radio Zet выяснили, что фонд «Центр стратегий развития» организовал в Нью-Йорке бизнес-саммит Polish-American Business Summit. Участники могли приобрести пакет Platinum стоимостью $100 тыс. (около ₽8,4 млн.) и получить возможность пообщаться с президентом Польши один на один.

Публикация спровоцировала скандал в стране. Пресс-секретарь кабмина Адам Шлапка задался вопросом, можно ли получить доступ к президенту с помощью крупного денежного перевода. Замглавы Минобороны Польши Цезарий Томчик призвал Навроцкого публично прокомментировать ситуацию.

Ранее стало известно, что после слов Зеленского Европу призвали раскошелиться.