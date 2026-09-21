Москитка, окно и провода: эксперты назвали ловушки, которые убивают питомцев

Поворотно-откидное окно, москитная сетка и провода под напряжением — привычные предметы интерьера могут стать смертельной ловушкой для питомца. Об этом сообщает РИА Новости.

Животные воспринимают квартиру иначе: запрыгивают на мебель, прячутся за шкафами, пробуют провода на зуб.

Поворотно-откидное окно — настоящая западня. Пытаясь пролезть в треугольную щель, кошка может соскользнуть и застрять между створкой и рамой. Стоит проверить расстояние между балясинами на балконе, просвет под ограждением и щели у труб.Москитная сетка тоже опасна: она не рассчитана на вес животного и может выпасть вместе с ним. Вместо нее лучше поставить металлическую решетку с прочной рамой — в интернете ее ищут по названию «антикошка».

Провода и электроприборы — отдельная угроза. Зарядки, удлинители, кабели от компьютера и телевизора притягивают питомцев. Перегрызая подключенный провод, животное рискует получить ожог ротовой полости и удар током. Провода лучше прятать в металлическую гофру или плинтусы. Заматывать изолентой поврежденный кабель недостаточно — придется купить новый.

Высокие стеллажи, телевизоры и зеркала стоит крепить к стене, не оставлять тяжелые вещи на краях полок. Перед включением стиральной или сушильной машины проверьте, не спрятался ли там питомец. Кошки и собаки часто используют как укрытие диван или кресло-реклайнер — еще одна потенциальная ловушка.

Эксперты подчеркивают: безопасность питомца начинается с внимательного взгляда на собственную квартиру. То, что удобно для человека, может быть смертельно опасно для животного.

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