Спасатели Подмосковья напомнили жителям о правилах пожарной безопасности в лесу

«Запрещено поджигать сухую траву и камыш, выжигать растительность на полянах и под деревьями. Нельзя оставлять самовозгорающиеся материалы, то есть тряпки, пропитанные маслом или бензином, а также стеклянные бутылки, потому что на солнце они могут действовать как линза», – рассказал заместитель начальника ГКУ МО «Мособлпожспас» Вадим Беловошин.