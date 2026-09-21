Спасатели Подмосковья напомнили жителям о правилах пожарной безопасности в лесу
В ГКУ МО «Мособлпожспас» рассказали о правилах пожарной безопасности в лесу
Фото: [Медиасток.рф]
Специалисты ГКУ МО «Мособлпожспас» напомнили жителям о правилах пожарной безопасности в лесу. В ведомстве отметили, что осенью в леса отправляется множество любителей сбора ягод и грибов.
В пожароопасный сезон в лесу категорически запрещено разводить костры и использовать мангалы. Кроме того, нельзя курить, бросать горящие спички и окурки, а также вытряхивать горячую золу.
«Запрещено поджигать сухую траву и камыш, выжигать растительность на полянах и под деревьями. Нельзя оставлять самовозгорающиеся материалы, то есть тряпки, пропитанные маслом или бензином, а также стеклянные бутылки, потому что на солнце они могут действовать как линза», – рассказал заместитель начальника ГКУ МО «Мособлпожспас» Вадим Беловошин.
анее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность программы по восстановлению лесов в Подмосковье.