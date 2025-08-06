Хранитель Мытищинского музея стала участницей фестиваля «Таврида.АРТ»
Фото: [Пресс-служба городского округа Мытищи]
Софья Бабайкина, главный хранитель Мытищинского историко-художественного музея, вошла в состав делегации Московской области и приняла участие в престижном фестивале молодого искусства «Таврида.АРТ».
Мероприятие проходило с 1 по 3 августа на территории арт-кластера «Таврида».
Фестиваль впечатлил своим размахом и насыщенностью. Посетителей ждал чередующийся калейдоскоп событий: концерты популярных исполнителей и резидентов «Тавриды», интересные кулинарные уроки, книжная ярмарка, интерактивные викторины, зажигательные танцевальные баттлы, красочное карнавальное шествие и захватывающие театральные постановки. Открытая площадка Союза писателей России предоставила начинающим литераторам возможность получить экспертную оценку и полезные советы.
«Больше всего меня впечатлил масштаб открытой экспозиции детских рисунков, где было выставлено целых 65 тысяч работ, – рассказала Софья Бабайкина. – Это были изображения героев, защищающих нашу Родину, любимые уголки России, увиденные глазами юных художников, все объединенное общей темой – патриотизмом. Это были дни, полные вдохновения, творчества, ярких событий и интересных людей».