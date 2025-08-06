Хранитель Мытищинского музея стала участницей фестиваля «Таврида.АРТ»

«Больше всего меня впечатлил масштаб открытой экспозиции детских рисунков, где было выставлено целых 65 тысяч работ, – рассказала Софья Бабайкина. – Это были изображения героев, защищающих нашу Родину, любимые уголки России, увиденные глазами юных художников, все объединенное общей темой – патриотизмом. Это были дни, полные вдохновения, творчества, ярких событий и интересных людей».