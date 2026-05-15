Подмосковье готово к проведению ЕГЭ

14 мая в Доме правительства Московской области прошло межведомственное совещание, посвященное готовности региона к проведению государственной итоговой аттестации в 2026 году. В мероприятии приняли участие представители широкого круга ведомств: органов здравоохранения, МВД, ГУРБ, МЧС, ЖКХ, Минэнерго, Мингосуправления, а также заместители глав муниципальных образований, курирующие вопросы образования, и начальники управлений образованием. Об этом сообщила пресс‐служба Министерства образования Московской области.

В ходе встречи участники подвели итоги подготовки к экзаменационной кампании и детально обсудили ключевые организационные и технические аспекты ее проведения. Центральным вопросом стала безопасность участников экзаменов. Особое внимание уделили готовности пунктов проведения экзаменов по двум ключевым направлениям: технологическому оснащению и кадровому обеспечению.

Экзамены пройдут в 255 пунктах ЕГЭ, развернутых на базе школ региона. Для организации аттестации привлечено более 15 тыс. сотрудников — среди них руководители пунктов, технические специалисты и организаторы.

По итогам совещания участники подтвердили: Московская область полностью готова к началу экзаменационной кампании 2026 года. Созданы все необходимые условия, чтобы экзамены прошли в строгом соответствии с установленными требованиями — прозрачно, безопасно и комфортно для выпускников.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что школа № 1 откроется после капремонта в Кашире в 2026 году.