Олимпийский чемпион Александр Легков провел с ветеранами спецоперации тренировку по следж-хоккею

Тренировка прошла 15 мая на ледовой арене «Орион Технопул» микрорайона Железнодорожный в Балашихе. В ней приняли участие 15 спортсменов из разных городов России и Подмосковья.

«Спорт помогает забыть о тяжелых моментах, объединяет людей и дает силы двигаться дальше. Очень важно вовлекать в него ребят, которые вернулись в мирную жизнь, помогать им адаптироваться и поддерживать друг друга», — отметил Легков.

Клуб создал Михаил Трифонов. Ранее он занимался хоккеем в составе клуба «Кристалл‑Электросталь». После тяжелой травмы и потери обеих ног продолжил заниматься с помощью протезов. Потом решил делиться опытом с другими. В результате начал ездить по госпиталям и общаться с потенциальными участниками команды. В 2025 году клуб выиграл два Кубка ветеранов СВО — в Ханты-Мансийске и Владивостоке. Сейчас клуб усиленно готовится к новому сезону чемпионата России.

«Идея создания команды возникла довольно давно, в 2023 году. С ней я пришел к Александру Легкову. Все обсудили, собрали парней, кто хотел бы участвовать. Нашу инициативу поддержали в Министерстве спорта, а также на нее откликнулся и губернатор Андрей Юрьевич Воробьев. И вот в августе 2024 года команда впервые вышла на лед. Спорт помогает ребятам понять, что несмотря на какие-то лишения и тяготы, жизнь продолжается и надо двигаться вперед», - сказал Трифонов.

