Художественный фильм «Мой любимый чемпион» выйдет на экраны в июне
Фото: [YouTube.com / Наше кино]
При государственной финансовой поддержке Минкультуры России завершено производство художественного фильма «Мой любимый чемпион» (студия-производитель ООО «Наше Кино»).
Кинокартина ориентирована на широкую семейную аудиторию. Это фильм о дружбе и семье, главные роли в котором исполнили Екатерина Вилкова, Людмила Артемьева, Егор Бероев и другие.
Кинолента является социально-значимым проектом: 2024 год был объявлен Годом семьи. В связи с этим, основная цель выхода фильма – стать частью нравственного воспитания населения, в первую очередь подрастающего поколения нашей большой Родины.
Фильм выйдет в российский прокат 27 июня. Трейлер можно посмотреть здесь.