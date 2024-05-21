Художественный фильм «Мой любимый чемпион» выйдет на экраны в июне

Кинокартина ориентирована на широкую семейную аудиторию. Это фильм о дружбе и семье, главные роли в котором исполнили Екатерина Вилкова, Людмила Артемьева, Егор Бероев и другие.

Кинолента является социально-значимым проектом: 2024 год был объявлен Годом семьи. В связи с этим, основная цель выхода фильма – стать частью нравственного воспитания населения, в первую очередь подрастающего поколения нашей большой Родины.

Фильм выйдет в российский прокат 27 июня. Трейлер можно посмотреть здесь.