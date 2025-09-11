Художественный руководитель Пушкинского театра удостоен высокой награды

Борис Урецкий родился в городе Мытищи. Его профессиональный путь начался с обучения в Московском государственном университете культуры и искусств, где он освоил режиссуру драматического театра. Он имеет опыт работы в Государственной Думе, а также в различных государственных и некоммерческих организациях. В 2007 году Борис Урецкий заложил основу единственного в Подмосковье профессионального театрального коллектива, специализирующегося на оперетте, мюзиклах и музыкальных комедиях. С 2022 года театр является муниципальным учреждением Городского округа Пушкинский.

В репертуаре театра, которым руководит Борис Урецкий, 15 постановок, включая 7 спектаклей, предназначенных для юной аудитории. Среди значимых работ режиссера – масштабная оперетта «Севастопольский вальс», популярные мюзиклы «Бесприданница» и «Женитьба Бальзаминова», а также новаторский спектакль «Митина любовь», объединяющий произведения Бунина и музыку Вертинского. В 2025 году Борис Урецкий выступил инициатором и художественным руководителем создания музыкальной комедии «Небесный тихоход», приуроченной к 80-летию Победы, которая имела большой успех и привлекла множество зрителей.

Под руководством Бориса Михайловича Пушкинский музыкально-драматический театр уверенно занял место одного из наиболее значимых профессиональных коллективов в Подмосковье, демонстрируя стабильный творческий прогресс. Театр регулярно получает гранты от Президентского фонда культурных инициатив для реализации разнообразных творческих проектов, включая проведение «Пушкинского театрального фестиваля».

Благодаря активной общественной деятельности руководителя театра, более 1400 участников специальной военной операции и членов их семей получили возможность посетить спектакли и концерты. Борис Урецкий активно поддерживает многодетные семьи и детей с ограниченными возможностями, а также участвует в волонтерской деятельности. Кроме того, он является лектором общества «Знание», посвященным теме театра.