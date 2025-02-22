Худрук Ленкома Панков сообщил о возвращении в театр Дмитрия Певцова

В интервью агентству «Москва» Владимир Панков, художественный руководитель театра «Ленком Марка Захарова», сообщил, что актеры Дмитрий Певцов и Александра Захарова снова работают в театре.

В январе 2025 года актёр Дмитрий Певцов сообщил, что его фотографию убрали со стены почёта в театре «Ленком». Позже руководство театра назвало это заявление «неэтичным» и сообщило, что снимок с изображением Певцова висел в фойе даже после его ухода из театра в 2021 году.

В том же месяце из «Ленкома» ушла и Александра Захарова, дочь Марка Захарова, проработавшая в театре 42 года.

Руководитель не стал раскрывать подробности возвращения звёзд на сцену. По его словам, Певцов снова будет играть в спектакле «Юнона и Авось», а Захарова — в «Вишнёвом саде». В настоящее время он занимается индивидуальной работой с артистами театра, чтобы предотвратить возможные конфликты.

«Я понимаю, что это, наверное, сложно, но мы стараемся закончить с конфликтами. Я не погружаюсь в них, а пытаюсь уравновесить», — объяснил он.

Панков уверен, что «в доме снова воцарится гармония» и удастся создать «новый „Ленком“, который не будет забывать о прошлом», без разногласий.

Ранее сообщалось, что Дмитрий Певцов обвинил«Ленком» в попрании «творческого завещания» Марка Захарова.