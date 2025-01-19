Певцов обвинил «Ленком» в попрании «творческого завещания» Захарова

В своём Telegram-канале народный артист России Дмитрий Певцов поделился информацией о том, что после кончины Марка Захарова, который занимал должность художественного руководителя театра «Ленком», его творческое наследие осталось без должного внимания со стороны руководства театра.

Он сообщил, что в его распоряжении имеется официальный документ, который был подписан Марком Захаровым в августе 2019 года. Этот документ ему предоставила Александра, дочь мастера.

«Это официальное письмо в режиссерское управление и директору театра, как и каким образом расставляются спектакли в месячном репертуаре, а какие спектакли он предлагал вообще убрать. Когда в кабинет к директору с этим документом пришла Александра Марковна Захарова, ее попросили не беспокоить. Дальше убрали спектакли, три премьеры Захарова, потом стали вводить новые поколения», — сказал Певцов.

По его утверждению, после смерти Захарова «Ленком» стал массово вводить новых актеров в уже идущие спектакли, что привело к разрушению постановок, созданных мастером. Артист выразил свое несогласие с действиями нынешнего руководства театра, поскольку эти изменения «разрушают и уже разрушили спектакли, созданные Захаровым».

«Я люблю, любил и буду любить „Ленком“ Марка Захарова. Я против того, что делает в „Ленкоме“ нынешнее начальство. Именно против этого я выступал и буду выступать», — заключил Певцов.

Ранее сообщалось что актер Дмитрий Певцов объявил о своем уходе из тетра «Ленком», в котором он прослужил последние 33 года, и рассказал, что его фотография была снята со стены в театральном фойе по требованию руководства.