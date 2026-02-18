«И слава богу»: вратарь «Динамо» Лещук обрадовался блокировке Roblox из-за детей

Вратарь московского «Динамо» Игорь Лещук признался, что с облегчением воспринял блокировку игры Roblox в России. В интервью корреспонденту «Совспорта» Никите Вахитову футболист рассказал , что его дети проводили за этим развлечением слишком много времени, и запрет пошел им на пользу.

«Его заблокировали в России, и слава богу. Они играли раньше часто в Roblox. В отпуске в Абу-Даби они каким-то образом узнали, что он здесь работает, и сели тут же играть. Я говорю: „Так, мы тут получаем удовольствие от солнца, моря, бассейна, а Roblox потом“», — поделился Лещук.

Тема запретов вообще оказалась центральной в разговоре с голкипером. Он порассуждал о бесполезности ограничений в принципе, вспомнил опыт работы с тренерским штабом Валерия Карпина в сборной, где приходилось жестко сгонять вес, и сравнил свою пищевую дисциплину с рационом партнеров.

По словам Лещука, на сборах национальной команды у него и многих других игроков мысли были заняты не футболом, а предстоящими взвешиваниями. В то время как Даня Глебов или Даня Фомин могли есть практически без ограничений благодаря быстрому метаболизму, остальным приходилось довольствоваться «огурцами, помидорами и кусочком рыбы». Вратарь признался, что сладкое дома есть позволял, но при этом заметил: когда что-то запрещают, этого хочется сильнее. Сейчас, по его словам, запретов нет, и десерты ему уже не нужны.

Своим детям Лещук тоже старается не запрещать, а лишь ограничивать дозу сладкого, чтобы не съедали всю пачку за раз. Что касается компьютерных игр, то, по словам вратаря, с блокировкой Roblox проблема частично решилась, хотя за границей дети все равно умудряются в него играть.

Напомним, в текущем сезоне Игорь Лещук провел семь официальных матчей, а «Динамо» после осенней части занимает 11-е место в РПЛ.