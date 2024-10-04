Международная федерация каноэ (ICF) восстановила золото чемпионата мира 2024 года для российского спортсмена Захара Петрова после успешной апелляции. Об этом сообщила генеральный секретарь Всероссийской федерации гребли на байдарках и каноэ (ВФГБК) Елена Исхакова в эфире «Матч ТВ».

«Сегодня мы получили назад золотую медаль для Захара Петрова. Утром пришло письмо от совета директоров ICF. Мы изначально подали протест, и еще на чемпионате мира обсуждали этот вопрос. В итоге мы подали официальную апелляцию, и они ее рассмотрели. Совет директоров действовал в рамках своих процедур. Мы пытались найти пути для решения, и в конечном итоге их нашли. Решение по золоту Захара принималось анонимно. Это вторая золотая медаль, которая будет добавлена в официальные результаты», — уточнила Исхакова.

На чемпионате мира в Самарканде в августе Петров финишировал первым на дистанции 500 метров, но его каноэ перевернулось, и он упал в воду.

В заключительном протоколе указали, что он не финишировал, а победителем был признан Сергей Тарновский из Молдавии. После подачи протеста результаты пересмотрели, и Петров вернулся на первое место.

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