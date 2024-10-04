Кашпировский потребовал $15 тыс. с ученой Черниговской из-за непризнания его работы
Кашпировский потребовал от доктора наук Черниговской $15 тыс.
Фото: [rutube.ru/Слова веры и праведности]
Представители советского и российского психотерапевта Анатолий Кашпировского потребовали от доктора биологических наук Татьяны Черниговской 15 тыс. долларов за непризнание его деятельности и работ, сообщил SHOT.
По информации источника, публичных извинений и крупной суммы денег потребовал племянник гипнотизера Юрий Мамаев. Кроме того, молодой человек намерен добиваться от 77-летней женщины опровержения ее слов о том, что гипноз не является наукой.
В конце сентября Черниговская заявила, что работы Кашпировского не носят в себе научной информации. Заявление профессора основывались на выводах ученого-нейрофизиолога и исследовательницы мозга Наталья Бахтеревой, которая изучила деятельность гипнотизера.
Экстрасенсу не понравилось заявление Черниговской. По его словам, исследователь Бахтерева, наоборот, пришла к выводу о том, что он имеет неординарные способности, которые не поддаются научной оценке.
Мамаев, который сейчас находится за границей, направил Черниговской письмо, в котором оскорбил женщину и потребовал извиниться перед дядей. На это профессору отвели три дня. В противном случае на Черниговскую подадут в суд.
Как отметила профессор в комментарии SHOT, Кашпировского стоит проверить на предмет психической невменяемости.
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