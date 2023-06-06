Игорь Акинфеев проведет футбольный турнир в Химках

Большой футбольный праздник для всех ценителей этого вида спорта пройдет в городском округе Химки в конце августа.

21 и 22 числа в муниципалитет на «Кубок Игоря Акинфеева» на стадион «Новые Химки» съедутся команды из разных регионов нашей страны, а также Белоруссии, Казахстана, Сербии и Китая. Возглавит состязания, которые проводятся по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева, сам прославленный голкипер ЦСКА.

Как стало известно, Россию на состязаниях станут представлять такие юношеские команды как «Химки», ЦСКА, «Мастер-Сатурн», «Локомотив», «Арсенал», «Зенит», «Нижний Новгород», «Ростов», «Рубин», «Пахтакор» и «Акрон». Также в Химки приедет белорусская команда «Динамо Минск» и казахстанский «Кайрат».

«Кубок Игоря Акинфеева» — это уникальный турнир, который помогает молодым людям заявить о себе в футбольном спорте. Кроме того, состязания — отличный стимул для подрастающего поколения стремиться к новым высотам и здоровому образу жизни.

Как не раз отмечал глава округа Химки Дмитрий Волошин, развитие поддержка молодежного спорта — одна из важнейших задач муниципалитета.

«Это способствует не только развитию физической формы и здоровья молодежи, но и культурному прогрессу нашего города», — подчеркнул муниципальный депутат Николай Томашов.

Напомним, «Кубок Игоря Акинфеева» пройдет в рамках программы «Спортивное лето в Подмосковье». Всего же по этой программе пройдет в Подмосковье свыше 2 тыс. мероприятий.