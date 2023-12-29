Игорь Брынцалов: В Подмосковье отмечают День народных художественных промыслов

Сегодня в Московской области отмечается День народных художественных промыслов. На сегодняшний день деятельность в этой сфере ведут восемнадцать предприятий. Об этом сообщили в пресс-центре Мособлдумы.

«Подмосковье лидирует и по объему производства, и по реализации изделий художественных промыслов. Среди неповторимых вещей, которые делают подмосковные умельцы, — гжельский и дулевский фарфор, русская матрешка, жостовские подносы и павлопосадские платки. Они прославили наш регион на весь мир», — подчеркнул председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Отмечается, что десять предприятий получают поддержку за счет федерального бюджета — им возмещаются средства по расходам на модернизацию производства, сырье и материалы, энергоносители, продвижение продукции и страховые взносы.

Кроме того, меры поддержки для предприятий НХП разработаны и на региональном уровне такие как, возмещение затрат на ЖКУ и аренду, льготные займы, субсидии и многое другое. Брынцалов напомнил, что совсем недавно в том числе и о мерах поддержки предприятий НХП в Московской области говорили в ходе Открытой трибуны в здании Мособлдумы.