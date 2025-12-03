Игорь Ларионов рассказал, как переносит в тренировки хоккеистов элементы из английского футбола

«И ты черпаешь те маленькие фрагменты, которые хочешь применить в своей практике. Да, в футболе большой стадион, там играют в поле 11 на 11. Но есть те элементы, которые радуют глаз. И ты пытаешься это перенести на лед. Это расширяет кругозор хоккеистов, чтобы их игра стала более зрелищной, интересной и креативной», — поделился Игорь Ларионов.