Игорь Ларионов рассказал, как переносит в тренировки хоккеистов элементы из английского футбола
Фото: [ХК СКА]
Главный тренер СКА Игорь Ларионов рассказал «Матч ТВ», что в своей работе использует элементы из английского футбола, за которым следит с большим интересом.
Он отметил, что такие клубы, как «Манчестер Сити», «Ливерпуль», «Тоттенхэм», «Арсенал», «Манчестер Юнайтед», «Брентфорд», «Брайтон», «Кристал Пэлас», демонстрируют выдающийся уровень игры.
«И ты черпаешь те маленькие фрагменты, которые хочешь применить в своей практике. Да, в футболе большой стадион, там играют в поле 11 на 11. Но есть те элементы, которые радуют глаз. И ты пытаешься это перенести на лед. Это расширяет кругозор хоккеистов, чтобы их игра стала более зрелищной, интересной и креативной», — поделился Игорь Ларионов.
В среду, 3 декабря, прославленному хоккеисту исполнилось 65 лет. Игорь Ларионов является членом символического «Тройного золотого клуба,» в который включены хоккеисты, выигрывавшие Олимпийские игры, чемпионат мира и Кубок Стэнли.