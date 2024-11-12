Игорь Николаев проигнорировал премьеру фильма жены «Азбука Морзе»

Об этом со ссылкой на источник сообщает портал «7 дней».

Певец и композитор Игорь Николаев не присутствовал на премьере фильма «Азбука Морзе», в котором его жена Юлия Проскурякова сыграла главную роль.

По словам источника, это связано с высокой загруженностью артиста.

Отсутствие певца на важном для его супруги релизе спровоцировало слухи о разладе в их отношениях.

Отмечается, что с того момента как Проскурякова начала сниматься в фильмах, Николаев перестал сопровождать ее на светских мероприятиях.

Ее коллеги считают, что, возможно, он не в восторге от деятельности жены.

По другой версии, отсутствие Николаева на светских мероприятиях связано с последствиями проблем со здоровьем.

Ранее сообщалось о том, что невестка Наташи Королевой срезала часть пальца, готовя еду для мужа.