Игорь Николаев проигнорировал премьеру фильма жены «Азбука Морзе»
Фото: [rutube.ru / Концерт Игоря Николаева и Юлии Проскуряковой]
Певец и композитор Игорь Николаев не присутствовал на премьере фильма «Азбука Морзе», в котором его жена Юлия Проскурякова сыграла главную роль.
Об этом со ссылкой на источник сообщает портал «7 дней».
По словам источника, это связано с высокой загруженностью артиста.
Отсутствие певца на важном для его супруги релизе спровоцировало слухи о разладе в их отношениях.
Отмечается, что с того момента как Проскурякова начала сниматься в фильмах, Николаев перестал сопровождать ее на светских мероприятиях.
Ее коллеги считают, что, возможно, он не в восторге от деятельности жены.
По другой версии, отсутствие Николаева на светских мероприятиях связано с последствиями проблем со здоровьем.
Ранее сообщалось о том, что невестка Наташи Королевой срезала часть пальца, готовя еду для мужа.