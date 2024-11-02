Невестка Наташи Королевой срезала часть пальца, готовя еду для мужа

Мелисса Валыкина, супруга Архипа Глушко — сына Наташи Королевой, готовила для мужа кулинарный и случайно срезала часть пальца. Об этом девушка рассказала о своем блоге.

«Кровь остановила, но болит ужасно!», — написала Мелисса.

Архип и Мелисса стали мужем и женой в августе этого года. До свадьбы влюбленные состояли в отношениях в течение четырех лет.

По данным некоторых источников, ради мужа Мелисса оставила стриптиз. Однако сама девушка заявила, что сменить сферу деятельности было ее собственным решением.

Мелисса также рассказала, что переехала в Москву из провинции не только ради работы, но и из-за того, что ей нужно сделать операцию на челюсти после полученной в детстве травме.

Наташа Королева тогда заявляла, что готова оплатить медицинские услуги для невестки.

На свадьбе Архипа и Мелиссы не было родителей невестки, что спровоцировало слухи о том, что девушка не хочет, чтобы они присутствовали на церемонии. Однако отец Мелиссы позже объяснил, что не смог приехать из-за работы, а ее мать по состоянию здоровья избегает дальних поездок.

Ранее продюсер Морозов заявил о скором завершении карьеры Наташи Королевой.