Игоря Николаева выписывают из больницы после коронарного шунтирования

Певец и композитор был госпитализирован с инфарктом 14 сентября, ему потребовалась операция. В настоящее время его состояние стабильное, поэтому необходимость в стационаре отпала.

Отмечается, что сейчас главной опасностью для Николаева может быть коронавирус, так как после операции у певца ослаблен иммунитет. Поэтому врачи строго предписали ему минимизировать контакты с посторонними и без острой надобности не выходить из дома.

Пока неизвестно, когда артист сможет вернуться к концертной деятельности.