Игрок сборной Кубы не смог обменяться футболкой с россиянином из-за нехватки экипировки в команде

Полузащитник «Локомотива» и сборной России Антон Миранчук не смог получить после матча футболку игрока сборной Кубы Фабиана Глоора, свидетельствует видео, опубликованное в соцсетях российской сборной.

По окончании товарищеского матча национальных команд Миранчук вручил сопернику свою футболку, однако кубинец сказал, что не может ответить тем же, так как в сборной Кубы ограничено число игровых маек.

Ранее сообщалось, что кубинцы прибыли на игру без обуви с шипами для игры на естественном покрытии. Им пришлось закупаться в отделении «Спортмастера» в Волгограде, где прошла встреча.

Матч сборных России и Кубы завершился крупной победой хозяев – 8:0.