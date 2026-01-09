Игрокам НХЛ обещают спартанские условия на Олимпиаде

Так, раздевалки игроков разместят в передвижных трейлерах, и, чтобы достичь ледовой арены, хоккеистам надо будет преодолеть некоторое расстояние по ковровым покрытиям.

Поэтому вряд ли будет уместно такое понятие, как «атмосфера в раздевалке», поскольку вся команда не будет собрана вместе.

Кроме того, игровая площадка на Олимпиаде будет отличаться размерами от площадки в НХЛ.

Игроки Национальной хоккейной лиги возвращаются на Олимпиаду 12 лет спустя. В последний раз они участвовали в Играх в Сочи в 2014 году. Ведущие сборные мира составлены из игроков НХЛ: Канада, США, Швеция — на 100 процентов, в Финляндии — лишь один игрок из другой лиги. От итальянского опыта во многом будет зависеть решение о дальнейшем участии игроков НХЛ в Олимпиадах.

Действующим олимпийским чемпионом является сборная Финляндии, сборная Канады выиграла ОИ-2014, когда в Играх принимали участие игроки НХЛ.