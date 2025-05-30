Игроки «Эдмонтона» прикоснулись к Кубку за победу на Западе: как работает одна из главных примет в НХЛ

«Эдмонтон Ойлерз» выиграли у «Даллас Старз» серию в финале Западной конференции со счетом 4-1. После матча хоккеисты решили прикоснуться к «промежуточному» трофею.

Прикасаться или не прикасаться к Кубку за победу в конференции — одна из главных примет в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Хоккеисты верят, что от соблюдения этого ритуала зависит успех в финале Кубка Стэнли.

Год назад игроки «Эдмонтона» кубок за победу в конференции не трогали ­— и проиграли финал «Флориде».

У «Флориды» примета работает в обратную сторону. Два года назад «Пантерз» прикасались к Кубку за победу в Восточной конференции — и без вариантов проиграли финал «Вегасу». В прошлом году не стали трогать трофей — и впервые в истории выиграли Кубок Стэнли. Разумеется, в текущем плей-офф, обыграв «Каролину» в финале Востока, игроки «Пантерз» к Кубку не прикасались.

Финал «Флорида» — «Эдмонтон» станет повторением прошлогоднего. В последний раз одни и те же команды играли в финале Кубка Стэнли два раза подряд в 1977 и 1978 годах. Тогда «Монреаль» оба раза обыграл «Бостон»

Финальная серия Кубка Стэнли стартует 4 июня.