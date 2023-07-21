Игроки ФК «Химки» провели открытую тренировку для фанатов

Накануне первой игры сезона футболисты клуба «Химки» решили порадовать болельщиков и устроили для них открытую тренировку. Гостей они собрали на поле стадиона «Родина».

Тренировка состояла из разминки, упражнений с мячом и комплекса для вратаря.

А еще фанаты пообщались с игроками любимой команды, задали вопросы, сделали фото на память и взяли у своих кумиров автографы.

Среди болельщиков на стадионе были дети бойцов СВО из Химок и молодежь из «Молодой Гвардии». Их пригласили в рамках проекта «Старший брат» от партии «Единая Россия».

«Самое главное – это болельщик, который приходит на трибуны и поддерживает клуб всем сердцем. Считаю, что такие встречи очень важны, очень приятно было познакомиться со всеми», – рассказал нападающий ФК «Химки» Аршак Корян.

Фанаты пришли на открытую тренировку с плакатами. А еще они с трибун поддерживали футболистов кричалками. Также болельщики постарались настроить игроков на матчи нового сезона.

Первая игра на домашнем поле состоится уже 24 июля. На поле стадиона «Арена Химки» в гостях побывают игроки столичного «Торпедо». Билеты на матч можно купить на сайте tickets.fckhimki.com.