Игроки «Монако» разделись до трусов во время перелета в Бельгию на матч ЛЧ, чтобы не «свариться»

Игроки европейского футбольного клуба «Монако» столкнулись с серьезными проблемами в ходе перелета в Бельгию на встречу первого тура общего этапа Лиги чемпионов (ЛЧ) против местной команды «Брюгге». Об этом передает портал RMC Sport.

По данным источника, в самолете, выполнявшем рейс из Ниццы, отказала система кондиционирования. Вследствие этого температура в салоне достигла опасных значений, и игрокам пришлось снять всю одежду, оставшись в одном нижнем белье.

Экипажу было предложено покинуть самолёт, и вылет в Бельгию был отложен.

«Монако» сообщил, что команда прибудет в Бельгию в нужное время. Встреча между «Брюгге» и «Монако» состоится 18 сентября и начнётся в 19:45 по мск.

К слову, В составе французского футбольного клуба «Монако» играет российский полузащитник Александр Головин. Соглашение с ним действует до 2029 года. Был ли россиянин на том злополучном "жарком" борту - не известно.