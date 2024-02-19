Игры, чаепитие и сладкие подарки: «Черноголовская лыжня-2024» собрала около 500 участников

Проект «Черноголовская лыжня», который реализуется Министерством физической культуры и спорта Московской области, пользуется особенной популярностью. Главное доказательство — количество участников, которые собрались в Черноголовке. Их было почти 500 человек.

Спортсменов пришли поддержать не только члены семьи и близкие друзья, но и коллеги. В нынешнем году мероприятие прошло в двадцать третий раз. Оно является частью проекта «Зима в Подмосковье».

«Этот лыжный забег стал одним из самых долгожданных спортивных событий Черноголовки. Такие массовые соревнования - лучшая пропаганда здорового образа жизни. Я поздравляю всех с замечательным спортивным праздником и желаю отличного настроения, заряда бодрости и позитива, удачи на лыжне и в жизни», - заместитель главы г.о. Черноголовка, секретарь местного отделения «Единой России» Леся Шигалева.

В мероприятии принимали участие спортсмены любых возрастов. Для каждой категории были предложены различные дистанции: 1 км, 2 км, 3 км, 5 км и 10 км. Также традиционно состоялись «Моя первая лыжня» и «Забег здоровья».

Забег «Моя первая лыжня» открыл праздничное мероприятие. Ребятам предложили преодолеть дистанцию в 300 метров. Малыши успешно справились с заданием.

«Мы решили «Забег здоровья» осуществить всей семьей. Сын уже прошел «первую лыжню». Кататься на лыжах очень нравится, стараемся чаще выходить, мы - за активный отдых», - рассказали черноголовцы Алексей, Наталья и шестилетний Сережа.

Не менее активными были черноголовские школьники, многие из которых принимают участие уже не в первый раз. Сравнивая прошлые результаты, учащиеся школ убедились, что стали еще более выносливыми и быстрыми. Некоторым удалось побить собственные рекорды. Воспитанники спортшколы «Черноголовка» финишировали первыми в командном забеге.

Каждый финишер был награжден памятной медалью. Всего же было разыграно 26 комплектов медалей, каждая из которых была изготовлены на заказ для «Черноголовской лыжни».

КДЦ «Гамма» и СШ «Черноголовка» позаботились о том, чтобы сделать мероприятие еще более интересным и праздничным. За простые задания, которые выполняли взрослые и дети, дарили сладкие призы. Участники катались на командных лыжах, играли в снежки и хоккей, ходили на снегоступах, прыгали в мешках. Неповторимая энергетика и ритмичная музыка сопровождали спортсменов весь день. Мишка и Птичка Черноголовка стали талисманами «Черноголовской лыжни-2024». Они успевали все: и лыжников подбадривать, и призеров награждать и позировать на фото.

После таких активных игр и спортивных нагрузок важно было восстановить силы. Участников угощали ароматной кашей с тушенкой и горячим чаем.