Игры регионального этапа Всероссийского фестиваля детского дворового футбола прошли в Подольске

Игры регионального этапа Всероссийского фестиваля детского дворового футбола 6х6 прошли в Подольске, сообщили в пресс-службе Минспорта Подмосковья.

Мероприятие провели в рамках проекта «Детский спорт». В соревнованиях приняли участие спортсмены 2009-2010 годов рождения – всего 33 команды мальчиков и шесть команд девочек. Они боролись за победу в трех категориях: дворовые команды мальчиков, спортивные школы (мальчики) и команды девочек

По итогам соревнований победу среди команд девочек одержали спортсменки из Сергиева Посада, среди дворовых команд – ребята из Коломны, среди команд воспитанников спортшкол – представители Зарайска.