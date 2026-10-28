Музей «Новый Иерусалим» присоединится к Всероссийской акции «Ночь искусств»

Подмосковный музей «Новый Иерусалим» в Истре присоединится к Всероссийской акции «Ночь искусств». Об этом сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.

Акция пройдет 4 ноября и будет приурочена к празднованию Дня народного единства. В этом году ее девиз: «В единстве культур — сила народа».

Посетителей музея ждут временные экспозиции «Федоскино: где живет душа» и «Галерея», а также постоянные выставки. Кроме того, будет работать Детский центр «Экспонариум».

Ранее сообщил, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев посетил обновленный ДК «Мир» в Домодедово.