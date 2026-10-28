В общественном транспорте Подмосковья с сентября соцкартами оплатили свыше 60 млн поездок

В общественном транспорте Подмосковья с начала осени социальными картами оплатили свыше 60 млн поездок. Об этом сообщил председатель комитета Московской областной думы по строительной политике, энергетике, ЖКХ и транспортно-дорожному комплексу Роман Шамнэ.

«С начала осени по банковским картам совершено более 40 млн поездок, по социальным — свыше 60 млн. За последние годы круг получателей соцкарты расширился: право на бесплатный проезд в Подмосковье получили дети-сироты, а предпенсионеры — возможность пользоваться соцкартой на смежных маршрутах между Москвой и регионом», — отметил он.

С начала учебного года также было совершено около 6,2 млн поездок по транспортной карте «Стрелка» и свыше 140 тыс. поездок по банковским картам МИР учащегося — более 140 тысяч поездок. По классической «Стрелке» совершили 5,9 млн поездок. В целом с начала осени по всем видам карт пассажиры совершили более 131 млн поездок.

В Подмосковье реализуется нацпроект «Инфраструктура для жизни».

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