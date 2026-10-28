Работы по демонтажу масштабного недостроя завершились в Клину

В Клину завершились работы по сносу недостроенного торгово-развлекательного центра на улице Гагарина. Об этом сообщает комитет по архитектуре и градостроительству Московской области.

ТРЦ начали строить в 2011 году на месте бывшего кинотеатра «Мир». За полтора года построили подземный уровень и установили несущие конструкции. После этого работы остановились.

На протяжении длительного времени объект стоял недостроенный, пока в 2024 году его не передали в собственность муниципалитета. Тогда было принято решение о демонтаже.

Работы по сносу здания начались весной 2025 года. На сегодняшний день они полностью завершились, а земельный участок был выровнен и отсыпан песком. На освободившейся территории в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» создадут сквер.

В общей сложности в Клину выявили 336 недостроев. Из них снесли, достроили и привели в соответствие 249.

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