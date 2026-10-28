Анна Семенович показала купальник с тигровым узором в объятиях жениха в ОАЭ
VOICE: Анна Семенович опубликовала видео из бассейна в Дубае в объятиях жениха
Фото: [соцсети]
46-летняя актриса и певица Анна Семенович проводит отпуск в Дубае вместе с женихом — 45-летним предпринимателем Денисом Шреером, пишет VOICE. Пара обручилась в сентябре после трех лет отношений.
Бизнесмен сделал предложение за ужином в ресторане и вручил избраннице роскошное кольцо. Сейчас влюбленные отдыхают в ОАЭ и делятся с поклонниками моментами отдыха.
На своей личной странице Анна опубликовала запись, снятую в бассейне. На кадрах певица в купальнике с тигровым узором позирует в объятиях жениха.
Фото: [скриншот видео]
«Моемся перед ужином. Отпуск», — подписала кадры артистка.
Поклонники тепло отреагировали на публикацию. Они поздравили пару с помолвкой, пожелали хорошего отдыха и обратили внимание, что Денис заметно похудел.
История отношений Семенович и Шреера вызывает интерес. Певица начала встречаться с предпринимателем, когда тот еще состоял в браке. Семенович заверила, что не уводила Дениса из семьи. Развод затянулся, потому что брак был оформлен в Германии. Весной стало известно, что избранник звезды развелся.
Ранее певица Ольга Бузова показала видео в цветочном бикини во время отдыха в бассейне.