Мишина и Галлямов могут выступить в Финляндии после снятия австрийской пары

Олимпийские призеры в парном катании Анастасия Мишина и Александр Галлямов получили шанс выступить на этапе Гран-при в Финляндии.

Мишина и Галлямов являются первыми запасными на этапы Гран-при. Международный союз конькобежцев (ISU) сообщил о снятии с этапа Финляндии австрийской пары Габриэлы Иззо и Люка Майерхофера. Соответственно, российской паре осталось дождаться приглашения.

Этап Гран-при пройдет в Хельсинки с 20 по 22 ноября. На турнир уже заявлены российские пары Александра Бойкова/Дмитрий Козловский и Екатерина Чикмарева/Матвей Янченков.

Что касается Мишиной и Галлямова, они уже заявлены на «Кубок Китая» в Шэнчьжэне, который пройдет 6–8 ноября. Отметим, участие в двух этапах дает спортсменам высокие шансы отобраться в финал Гран-при.