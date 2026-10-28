Мишина и Галлямов могут выступить в Финляндии после снятия австрийской пары

Фигуристы Мишина и Галлямов получили шанс выступить на Гран-при в Финляндии

Культура и спорт

Фото: [ФФККР]

Олимпийские призеры в парном катании Анастасия Мишина и Александр Галлямов получили шанс выступить на этапе Гран-при в Финляндии.

Мишина и Галлямов являются первыми запасными на этапы Гран-при. Международный союз конькобежцев (ISU) сообщил о снятии с этапа Финляндии австрийской пары Габриэлы Иззо и Люка Майерхофера. Соответственно, российской паре осталось дождаться приглашения.

Этап Гран-при пройдет в Хельсинки с 20 по 22 ноября. На турнир уже заявлены российские пары Александра Бойкова/Дмитрий Козловский и Екатерина Чикмарева/Матвей Янченков.

Что касается Мишиной и Галлямова, они уже заявлены на «Кубок Китая» в Шэнчьжэне, который пройдет 6–8 ноября. Отметим, участие в двух этапах дает спортсменам высокие шансы отобраться в финал Гран-при.

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