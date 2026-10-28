На 81-м году жизни умерла актриса Сьюзан Сент-Джеймс

Американская актриса Сьюзан Сент-Джеймс, известная зрителям по роли в сериале «Форс-мажоры», где она играла вместе с Меган Маркл, скончалась 26 октября, сообщает Daily Mail. Актрисе было 80 лет.

Причиной смерти стал рак поджелудочной железы. Диагноз ей поставили в начале 2026-го года. О кончине сообщили родные, выпустившие некролог.

В некрологе близкие отметили доброту Сьюзан и ее умение ставить интересы других людей выше собственных. Особенно трогательно они вспомнили события 2004 года. Тогда в авиакатастрофе погиб 14-летний сын актрисы Тедди. Несмотря на собственное горе, Сьюзан нашла в себе силы написать письма родным, чтобы помочь им справиться с утратой.

У Сьюзан остались муж Дик Эберсол, четверо детей, семеро внуков, сестра Мэри Мерседес Дьюи и собака Лола.

Карьера Сент-Джеймс была яркой. Она родилась в Лос-Анджелесе, но выросла в Иллинойсе. Прославилась после сериала «Название игры», за который получила премию «Эмми». Также она играла с Роком Хадсоном в сериале «МакМиллан и жена».

В 1989 году, после завершения съемок в сериале «Кейт и Элли», актриса ушла из Голливуда, чтобы сосредоточиться на воспитании детей. После этого она появлялась на экране лишь трижды: в «Шоу Дрю Кэри», «Законе и порядке: Специальном корпусе» и «Форс-мажорах».

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