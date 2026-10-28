Стеклодувы для елочных игрушек: какие вакансии открылись в Подмосковье

Перед новогодним сезоном подмосковные предприятия столкнулись с нехваткой кадров: спрос на традиционные стеклянные игрушки вырос настолько, что без новых сотрудников не обойтись. Павловопосадская фабрика елочных украшений «Иней» объявила набор учеников стеклодува, сообщил REGIONS.

Специальный опыт не требуется — профессии обучает мастер-стеклодув. Новый сотрудник постепенно осваивает подготовку стеклянных трубок, нагрев материала, выдувание заготовок и правила безопасности. Каждое готовое изделие проверяет контролер.

Помимо ученических выплат, сотрудникам начисляют оплату за продукцию, которую принял контролер. Для сравнения: на предприятии «Елочка» в Клину стеклодувы и их ученики тоже в дефиците. Там предлагают заработок ₽60 тыс. Правда, итоговый доход зависит от сноровки и таланта — оплата сдельная.

«Работа требует аккуратности и терпения, но постепенно начинаешь видеть, как из обычной стеклянной трубки получается будущая игрушка. Особенно приятно понимать, что такие украшения потом появятся на елках в разных семьях», — рассказал REGIONS ученик стеклодува Артем Левкин.

Такая работа подойдет тем, кто мечтает освоить редкую профессию и приобщиться к созданию традиционных новогодних украшений.

Адрес фабрики «Иней»: Павлово-Посадский г. о., деревня Данилово, 65.

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