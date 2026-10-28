4,5 часа на грани: как нейрохирург из Орехово‑Зуева спас девушку с переломом позвоночника

Купание в озере обернулось для 18-летней девушки тяжелой травмой спины. Однако своевременная доставка в ЦГБ Орехово-Зуева и четкая работа медиков помогли избежать худшего исхода, сообщил REGIONS.

В больнице у пациентки выявили закрытую травму позвоночника с повреждением спинного мозга и сотрясение головного мозга. К этому добавились нарушение функций тазовых органов и слабость в ногах. Компьютерная томография подтвердила компрессионно-оскольчатый перелом позвонка: отломки сместились в позвоночный канал.

Экстренное вмешательство взял на себя нейрохирург Сардобек Сабиров.

«Состояние было критическим: костные фрагменты сдавливали спинной мозг. Мы провели 4,5-часовую операцию: выполнили декомпрессию и надежно зафиксировали позвоночник современной металлоконструкцией», — рассказал Сабиров.

Старания врачей дали результат. Сейчас девушка проходит восстановление амбулаторно. Ее мама горячо поблагодарила доктора Сабирова и весь коллектив отделения травматологии за то, что дочери вернули здоровье.

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