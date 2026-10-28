В Королеве планируют отреставрировать мозаичное панно на улице 50-летия ВЛКСМ

Мозаичные панно — неотъемлемая часть облика наукограда. Наиболее масштабные и знаковые из них имеют статус объектов культурного наследия. Однако не менее ценны для жителей и работы, не включенные в реестр ОКН.

Одна из таких работ украшает фасад дома 5/16 по улице 50-летия ВЛКСМ, известного королевцам как «Китайская стена». К сожалению, сохранить панно в первозданном виде не удалось. Частные организации, расположенные в здании, повредили мозаику при монтаже кондиционеров и другого оборудования, затем пытались самостоятельно провести восстановление, однако до конца этот вопрос так и не был решен.



В настоящее время рассматривается возможность реставрации панно при содействии городских краеведов. Участие специалистов, глубоко знающих историю Королева, позволит выполнить восстановление максимально бережно.