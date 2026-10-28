«Лечат» скотчем и клеем: в Солнечногорске школьники открыли «больницу» для старых книг

Ученики 5-7-х классов гимназии № 6 в Солнечногорске попробовали себя в роли «врачей» — правда, в «книжной больнице». Для этого они пришли в библиотеку, чтобы подарить вторую жизнь старым изданиям, сообщил REGIONS.

Медицинские принадлежности ребятам заменили скотч, клей и ластики. Школьники аккуратно подклеивали страницы, приводили в порядок переплеты и корешки, а заодно стирали пометки.

Организаторы выразили признательность школьному библиотекарю, раскрывшему секреты книжной реставрации, и самим ученикам — за старание и неравнодушие.

«Работа тонкая, требует терпения, но ребята старались — и каждая спасенная книга теперь сможет рассказать свою историю еще не одному поколению читателей», — отметили педагоги.

Ранее в музейно-выставочном центре «Путевой дворец» в Солнечногорске прошел цикл фольклорных праздников «Капустные посиделки». В них приняли участие 566 учеников младших классов. На занятиях детям рассказывали о народных традициях, старинных обрядах и истории родного края. Школьники узнали об осенних обычаях, связанных с заготовкой капусты на зиму, и о том, какую роль этот овощ играет в русской кухне.

Ранее сообщалось, что пользователи посетили портал «Библиотеки Подмосковья» более 300 тыс. раз.